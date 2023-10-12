ضبط 14.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشربيني رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14.5 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة سائق سيارة نقل وأخر متعهد توزيع دقيق بلدي على المخابز بنطاق شبرا الخيمة، حيث تبين عدم وجود فواتير استلام للدقيق من المطحن لتوزيعها، وبمناقشتهم تبين أنهم يقومون بالاتجار بالدقيق بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر الكبير، وتم التحفظ علي السيارة وحمولتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.