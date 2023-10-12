ضبط مركز تعبئة مواد غذائية غير مرخص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة التموين بدار السلام جنوب محافظة سوهاج، من خلال الحملات التموينية ومتابعة الأسواق للحد من الغش التجارى، وضبط المتلاعبين بالأسعار والسلع الغذائية، وذلك عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد أصحاب المخازن التي تعمل في تعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص لقيامه بخلط السكر بالملح صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأشار إبراهيم أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع على الجمهور بكافة مدن وقرى المحافظة، قامت حملة من إدارة تموين دار السلام جنوب شرقى المحافظة ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، ومجلس مدينة دار السلام ضمت عاطف السيد أبوبكر مدير الإدارة، ومدحت عبد المبدى رئيس الرقابة التموينية، وصابر حسن رئيس قسم حماية المستهلك بإستهداف أحد اأماكن المتحرى عنها بدائرة مركز دار السلام.

وتم ضبط 770 كيلو سكر مخلوط بالملح وضبط 2568 زجاجة خل منتهية الصلاحية وضبط 200 زجاجة فارغه، و6000 استيكر ، و 50 كرتونه فارغه، وحوالى 600 غطاء زجاجات خل داخل مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على مدير نيابة دار السلام.



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (1)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (2)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (3)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (4)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (6)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (7)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (8)



حملة تموينة بدار السلام تضبط سكر مخلوط بالملح (10)