ضبط شخصين لترويجهما العقاقير الطبية المخدرة

محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة ،

وأسفرت الجهود عن النتائج التالية :-

ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة الجيزة بالجيزة ، وبحوزته ( 2990 قرص مخدر – 179 أمبول مخدر ) .

ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته ( 2100 قرص مخدر ) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .