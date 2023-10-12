صحيفة لاتينية: إصابة الطماطم فى الأرجنتين بفيروس خطير يثير القلق

فاطمة شوقى

أكدت الخدمة الوطنية للصحة والجودة للأغذية الزراعية (Senasa) اكتشاف فيروس بالطماطم (ToBRFV) في عينات رسمية مأخوذة من بعض المزراع ، بعد التحليل المختبري، الواقعة في مدينة وهران بمقاطعة سالتا، مما اثار حالة من القلق في الوقت الذى تشهد البلاد موجة جفاف تؤثر على الإنتاج.

وقالت صحيفة كلارين الأرجنتينية إن نتائج التحليل المختبرى توافق مع عينات تم جمعها من مزرعة طماطم واحدة ظهرت عليها أعراض متوافقة مع الفيروس ولذلك فقد قررت بعض المنشآت الإنتاجية بعزل مواقع الإنتاج التي تم اكتشاف فيها الفيروس ، وذلك كإجراء وقائي وفي إطار قرار سيناسا رقم 569/2023، وهو ما سيؤدى الى عواقب خطيرة على محصول الطماطم.

وتوجد على أوراق الطماطم بقع مثل الكلور وأيضا تظهر بقع نخرية على السويقات والكؤوس والأعنا، و ويلاحظ على الثمار بقع صفراء أو بنية اللون مع أعراض خشنة تجعل الثمار غير قابلة للتسويق. قد تكون الثمار مشوهة ولها نضج غير منتظم.

وضعت شركة سيناسا إجراءات صارمة للنظافة والتطهير في المكان، وكذلك في أدوات العمل والعناصر الأخرى التي قد تكون بمثابة ناقلات محتملة للفيروس. وفي يوليو من هذا العام، أعلن سيناسا، من خلال القرار 569/2023، حالة تأهب للصحة النباتية في كامل الأراضي الوطنية فيما يتعلق بالمرض.

ويسعى هذا الإجراء إلى تعزيز الإجراءات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحديد الوضع الحالي لفيروس ToBRFV في البلاد، واحتواء والقضاء على حالات التفشي التي يتم اكتشافها في نهاية المطاف، ومنع انتشارها.