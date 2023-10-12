صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، غدًا الخميس، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين من أهالي القرية.



وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.



ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين فى قرية رفاعة بالتوجه إلى القافلة الطبية للاستفادة من خدمات القوافل الطبية والعلاج المجاني وكذلك التوعية مع مراعاة عدم التزاحم.







