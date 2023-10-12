اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص اليوم

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 ص
صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص اليوم قافلة طبية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، غدًا الخميس، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين من أهالي القرية.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين فى قرية رفاعة بالتوجه إلى القافلة الطبية للاستفادة من خدمات القوافل الطبية والعلاج المجاني وكذلك التوعية مع مراعاة عدم التزاحم. 



 


قافلة طبية

صحة قنا

قرية رفاعة

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة