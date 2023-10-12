صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص اليوم

أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، غدًا الخميس، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين من أهالي القرية.
وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.
ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين فى قرية رفاعة بالتوجه إلى القافلة الطبية للاستفادة من خدمات القوافل الطبية والعلاج المجاني وكذلك التوعية مع مراعاة عدم التزاحم.
صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية رفاعة في قوص اليومالخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 ص
قافلة طبية
قنا صابر سعيد
أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، غدًا الخميس، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين من أهالي القرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، غدًا الخميس، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين من أهالي القرية.
الموضوعات المتعلقة
ضمن حياة كريمة.. "صحة قنا" تعلن عن قافلة طبية لقرية العمرة يومى الاثنين والثلاثاءالسبت، 23 سبتمبر 2023 08:28 م
"صحة قنا" تُطلق قافلة طبية فى قرية كوم المؤمنين اليومالأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:00 ص
صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية خزام ضمن حياة كريمةالخميس، 07 سبتمبر 2023 04:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة