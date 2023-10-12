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"سيناء أمل جيل".. حفل تخرج الكليات العسكرية يستعرض صورة لأرض الفيروز

الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:22 م
"سيناء أمل جيل".. حفل تخرج الكليات العسكرية يستعرض صورة لأرض الفيروز سيناء – أمل جيل
كتب سمير حسنى - محمد عبد المجيد

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قدمت الفرق العسكرية المشاركة في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهارات فنية باستخدام السلاح، كما شكلت الفرق العسكرية بأجسادهم صورة عبارة عن خريطة لشبه جزيرة سيناء، وكلمة "سيناء – أمل جيل".

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.


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