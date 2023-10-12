اليوم السابع
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سكرتير عام الأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسى على تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.. إنفوجراف

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:12 ص
سكرتير عام الأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسى على تسهيل وصول المساعدات إلى غزة.. إنفوجراف سكرتير عام الأمم المتحدة والرئيس السيسي

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
 
أعرب السكرتير العام عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستعرض الجانبان الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر، مؤكدين أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية، لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
 
وتقدم السكرتير العام بالشكر للرئيس على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
سكرتير عام الأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسى على تسهيل وصول المساعدات إلى غزة
سكرتير عام الأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسى على تسهيل وصول المساعدات إلى غزة

 


الرئيس السيسى

غزه

الأمم المتحده

سكرتير عام الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش



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