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رجال المظلات يرفعون صور الرئيس السيسى بسماء مصر فى حفل تخرج الكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:10 م
رجال المظلات يرفعون صور الرئيس السيسى بسماء مصر فى حفل تخرج الكليات العسكرية صور الرئيس السيسي
كتب أحمد عرفة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيام رجال المظلات برفع صورته فى سماء مصر، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

كما شهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات أف 16 من مقاتلات الجيل الرابع، كما شهد الرئيس السيسي عرضا لطائرة الإنذار المبكر وطائرتى ميراج 2000، وكذلك عرض للمقاتلات متعددة المهام.

 

وشهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات الرافال من أحدث مقاتلات الجيل الرابع، وكذلك طائرات ميج 29 متعددة المهام.


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