رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف طرق انتقال "بق الفراش"

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة غادة البسيونى، أستاد علم الحشرات الطبية والبيطرية بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس قسم علوم الحشرات، إن طرق انتقال بق الفراش سيرا بين الشقق والأدوار المختلفة فى المبنى الواحد وعبر الحوائط ومواسير المياه الجافة، وعند نقل الأثاث المصاب ببق الفراش، وفى الحقائب عند السفر أو نقل البضائع المستعملة، كما ينتقل من إنسان لآخر.

كشفت الدكتورة غادة البسيونى، رئيس قسم علوم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن طرق مكافحة "بق الفراش" وذلك لتجنب انتشاره وتتمثل فى:-

1- بق الفراش حساس جدا لدرجات الحرارة العالية (60) حيث يموت عند التعرض للدرجات المذكورة لساعتين أو أكثر عن طريق البخار أيضا بق الفراش حساس جدا لدرجات الحرارة المنخفضة (-20) درجة مئوية.

2- المبيدات الكيمائية المستخدمة للتخلص من بق الفراش قد لا تقضي عليها بالكامل، حيث تعمل المبيدات الحشرية على قتل الحشرات الضعيفة فيما تبقى حشرات البق المقاومة على قيد الحياة، وتتكاثر دون التأثر بالمبيدات الحشرية حيث 90% من البق مقاوم للمبيدات عواقب الرش الجائر والعشوائي للمبيدات بالعقود الماضية).

كانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت انتشار موجه من بق الفراش فى الأماكن العامة والخاصة، ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات توثق انتشار البق فى دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات وأيضا المكتبات العامة ومطار شارل ديجول وقد دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات.