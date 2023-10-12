رئيس جامعة حلوان: نقدم الخدمات الطبية للطلاب خلال سنوات الدراسة مجانًا

محمد صبحى

قال السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة أوشكت على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى على جميع الطلاب المستجدين على مستوى كليات الجامعة وذلك بهدف إعداد ملف طبى لكل طالب يتضمن الحالة الطبية له.

وأكد رئيس جامعة حلوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجامعة لديها تكفل كامل بالطالب فى تقديم كافة الخدمات الطبية طوال سنوات الدراسة وتقديم العلاج مجانًا للطلاب والتدخل فى العمليات الجراحية وتحملها كاملة.

وتابع الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تتكفل بكافة التدخلات الطبية لطلاب الجامعات من خلال موازنة الدولة وفى حالة وجود مصروفات إضافية بعد الانتهاء من موازنة الدولة يتم التكفل بالعلاج من خلال الموارد الذاتية للجامعة فى حالات الغسيل الكلوى والعمليات الكبيرة، مع تقديم العلاج الشهرى مجانا فى حالة الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه يتم تحصيل رسوم رمزية ضمن مصروفات الدراسة للعلاج الطبى ولكن الدولة تتكفل بالطالب الجامعى بشكل كامل فى حالات الأمراض طوال سنوات الدراسة فضلا عن مسئولية الجامعة عند تقديم كافة الخدمات الطبية فى حالة الحوادث سواء وقعت داخل الحرم الجامعى أو خارجه.