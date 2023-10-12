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دشنها البابا تواضروس فى ميلانو.. تعرف على كنيسة العذراء والقديس يوسف الرامى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:40 ص
دشنها البابا تواضروس فى ميلانو.. تعرف على كنيسة العذراء والقديس يوسف الرامى جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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يدشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف الرامي بإيبارشية ميلانو، ويشارك فى التدشين مع قداسة البابا أخبار الكنيسة خلال زيارته الرعوية إلى ميلانو وفينيسيا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكنيسة. 

تقع في وسط ميلانو مقامة على مساحة 648 متراً مربعا بفناء مساحته 380 متراً مربعا

اشترى الأنبا كيرلس الراحل مطران ميلانو السابق أرض الكنيسة عام 2006 حيث كان مصنعا في السابق

بدأت إيبارشية ميلانو في بناء الكنيسة بعد رحيل الأنبا كيرلس

أقيم أول قداس بها في شهر مايو 2023 حيث صلاه قداسة البابا بمشاركة عدد من الآباء الأحبار وكهنة الإيبارشية والشمامسة

تضم الكنيسة كنيسة كبيرة باسم السيدة العذراء والقديس يوسف الرامى بها 3 مذابح وكنيسة أخرى على اسم السمائيين وقاعة محاضرات ومقر إقامة للأب الأسقف وقلالى للرهبان

تدشن الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس وعدد من آباء المجمع المقدس يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023

 

تقع فى ميلانو
تقع فى وسط ميلانو

 

كنيسة العذراء والقديس يوسف الرامى
كنيسة العذراء والقديس يوسف الرامى

 

تدشين الكنيسة
تدشين الكنيسة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه العذراء والقديس يوسف



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