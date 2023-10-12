دراسة: تناول فنجان من القهوة غير المحلاة يوميا يؤدي إلى فقدان الوزن

كتبت أمل علام

أشارت دراسة حديثة إلى أن إضافة فنجان إضافي من القهوة إلى روتينك اليومي قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى 4 سنوات، وارتبط تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة بانخفاض قدره ربع رطل (0.12 كيلوجرام) على مدى 4 سنوات.ولا يبدو أن شربه مع مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان يؤثر على الوزن، لكن ملعقة صغيرة واحدة فقط من السكر تؤدي إلى زيادة في الوزن، وفقا لـ ديلى ميل.

يُعتقد أن شرب المزيد من السوائل بشكل عام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، مما قد يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية خلال اليوم.

وكانت التغييرات أكثر أهمية لدى الشباب وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يعاني 42% من البالغين الأمريكيين و20% من الأطفال من السمنة المفرطة.

واستخدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، بيانات من 3 دراسات سابقة واسعة النطاق أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم، فقد أجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015.

قارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها 4 سنوات، لقد نظروا في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم، ووجدوا أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا يرتبط بانخفاض قدره 0.26 رطل أو 0.12 كجم على مدى 4 سنوات، ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل خلال نفس الفترة.

وقالت الدراسة إن وضع مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان" لا يبدو أنه له تأثير على الوزن، السكر المضاف قد يقضي على فقدان الوزن المرتبط بالقهوة لأنه يمكن أن يكون مصدرًا للسعرات الحرارية الإضافية، وفي الوقت نفسه، قد تساهم الكريمة في الشعور بالشبع، لأنها تحتوي على البروتين أو الدهون.

ووجدت الدراسة فقط وجود علاقة بين تناول القهوة وتغيرات الوزن، مما يعني أن المشاركين لم يفقدوا الوزن أو يزيدوا بالضرورة بسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

على سبيل المثال، قد يكون الأشخاص الذين يضيفون السكر إلى قهوتهم أكثر عرضة لتناول المزيد من السكر المضاف بشكل عام خلال اليوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وأولئك الذين يشربون القهوة غير المحلاة قد يكونون أكثر وعياً بتقليل السكر المضاف في نظامهم الغذائي بشكل عام، ونشرت الدراسة الأسبوع الماضي في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .