"خلطوا مخدر الحيوانات بالحشيش".. تجديد حبس عصابة التجمع 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بمخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهمين اعترفا بخلط مخدري الحشيش والاستروكس مع مخدر بتخدير الحيوانات وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

المتهمين كشفا أيضا كيفية كشفهما والقبض عليك من قبل أجهزة الأمن.

فبداية قصة سقوط التشكيل العصابي بدأت من تحريات ومعلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بوجود تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسمي التجمع الأول والخامس.

المتهمين كان كلا في موقعه وبحوزته كمية كبيرة من مخدري الحشيش والاستروكس، ويعمل على خلطهما وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بقوات الشرطة تقتحم موقعهما وتلقي القبض عليهما، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

المضبوطات التي كشفتها أجهزة الأمن بحوزة المتهمين قُدرت بنحو مليون جنيه تقريباً، تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما.