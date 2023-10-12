خائن العيش والملح يقتل "سمكرى المرج" بعد استضافته فى منزله

كتب سليم على

خيرا تعمل شرا تلقى.. لم يكن يدرى سمكري المرج ، أن المعروف الذى قدمه لعامل، قادما من محافظة سوهاج للبحث عن باب رزق جديد، سيرد بالخيانة والقتل.

قرر العامل المتهم خائن العيش والملح ، ترك بلدته الصغيرة فى محافظة سوهاج إلى القاهرة، للبحث عن مصدر رزق جديد وبدء حياة جديدة، قادته قدماه إلى منطقة المرج وبدأ يسأل عن فرص عمل، قوبل أغلبها بالرفض.

بعد محاولات عديدة قرر أن يستريح على مقهى فى منطقة المرج تقع بالقرب من ورش عمل.. لاحظه المجنى عليه سمكرى يملك ورشة بالقرب من المقهى ويذهب إليها من وقت لآخر بعد إنهاء عمله، وتوجه إليه وتعرف عليه من أجل مساعدته وبعد أن أخبره المتهم بقصته، قرر الأخير يمنحه فرصة جديدة لبدء حياته بأن عرض عليه العمل معه واستضافته فى منزل حتى تستقر أحواله ويتمكن بعد ذلك من تأجير مسكن خاص به.

قاد الشيطان العامل لطريق الهلاك، وأوهمه بان يستغل هذه الفرصة لسرقة المجنى عليه والتخلص منه والهروب لمكان آخر متوهما قدرته على الاختباء خاصة وأنه يقيم فى محافظة أخرى ، وبالفعل توجه مع السمكرى لمنزله بعد أن أشترى لهما العشاء ، وظل المتهم يخطط لتنفيذ جريمته النكراء ، وقرر اصطحاب سلاح أبيض سكين من المطبخ وباغت المجنى عليه بضربه فى منطقة الرقبة والجسد حتى فارق الحياة ، وسرق محتويات الشقة من اموال وهاتف محمول ولاذ بالفرار.

واكتشف جيران السمكرى رائحة كريهة تخرج من باب شقته وقرروا إخطار قسم شرطة المرج، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سمكرى سيارات ، بها إصابات عبارة عن جرحين طعنتين بالرقبة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهتـه اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وفر هاربا، تم بارشاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.