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حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين بمدينة الطلبة بالجيزة بمشاركة مؤسسة راعى مصر

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:46 م
حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين بمدينة الطلبة بالجيزة بمشاركة مؤسسة راعى مصر طوابير التبرع بالدم لدعم الفلسطنيين
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت جامعة القاهرة، حملة للتبرع بالدم بمدينة الطلبة بالجيزة، لدعم الأشقاء الفلسطنيين، بالتعاون "مؤسسة راعى مصر للتنمية، وشهدت الحملة إقبال كبير من الطلاب.
 
وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
 
وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
 
 
 
حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (2)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (3)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين 

طوابير التبرع بالدم لدعم الفلسطنيين (2)
طوابير التبرع بالدم لدعم الفلسطنيين 

طوابير التبرع بالدم لدعم الفلسطنيين (1)
طوابير التبرع بالدم لدعم الفلسطنيين 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (5)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (6)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (7)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (10)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (11)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (13)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين
 

مدينة الطلبة بالجيزة

التبرع بالدم

فلسطين

حملة التبرع بالدم

دعم الفلسطنيين



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