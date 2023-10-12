اليوم السابع
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حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات فى سبتمبر

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:37 م
حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات فى سبتمبر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر سبتمبر 2023

وقال الدكتور محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتى:

1- المرور على زراعات الخضر بمحافظات القليوبية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والنوبارية والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

2- المرور على محاصيل العنب والموالح والمانجو  والموز بمحافظات البحيرة والغربية ومديرية التحرير وكذلك على نخيل البلح بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

3- المرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

4- زيارة ميدانية لمحطة بحوث سخا – كفر الشيخ لمتابعة برامج الأرز الخاصة  بمعهد بحوث أمراض النباتات

  المرور على زراعات بنجر السكر فى أماكن تمركزها.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

1- تنظيم دورة تدربية تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت عنوان "اهم الامراض التي تصيب اشجار الفاكهة والطرق الحديثة للمكافحة "

2- تدريب وفد من دول افريقيه متعدده (15 فرد) علي بعض امراض الارز(محاضره وحقل ومعمل)

3- تنظيم دورة تدربية بعنوان "المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل "

4-  تنظيم دورة تدربية بعنوان "أهم أمراض الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية بالتعاون مع المنطقة العربية للتنمية الزراعية "

5- محاضره عن "اليات فحص التقاوي المستورده للتاكد من خلوها من الممرضات الحجريه البكتيريه بالمركز التدريبي بالأسكندريه لمهندسي الحجر الزراعي

6-  تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " أساسيات زراعة الأنسجة النباتية وكيفية التغلب على الأمراض الفيروسية والفيتوبلازمية "

7- المشاركه فى البرنامج التدريبى للصحة النباتيه

8- شارك المعهد( ممثلا قى الدكتور كامل الحلاج) فى ورشة عمل   بعنوان  تحديد الفجوات المعرفية والاحتياجات البحثية والفرص فى مجال قطاع وقاية النبات بمركز معلومات المناخ (محاضر و مدير الجلسات الخاصة بورشة العمل)

ثالثآ : النشاط البحثي:

1- تم نشر 5 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي

1- تجديد إعتماد معمل الممرضات الحجرية للمرة الخامسة على التوالى وهو يعتبر من المعامل المرجعيه للافات الفطرية الحجرية والتى تعتبر أحد الركائز الأساسية فى تقدير العينات الحجرية.

2- فحص (486) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

3-  فحص (282) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

4-  الإشتراك فى أعمال (14) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

5- فحص (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

6- فحص  (23) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.
 


وزارة الزراعة

التقاوى

معهد أمراض النباتات

امراض النباتات



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