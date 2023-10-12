حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات فى سبتمبر

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر سبتمبر 2023

وقال الدكتور محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتى:



1- المرور على زراعات الخضر بمحافظات القليوبية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والنوبارية والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.



2- المرور على محاصيل العنب والموالح والمانجو والموز بمحافظات البحيرة والغربية ومديرية التحرير وكذلك على نخيل البلح بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.



3- المرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.



4- زيارة ميدانية لمحطة بحوث سخا – كفر الشيخ لمتابعة برامج الأرز الخاصة بمعهد بحوث أمراض النباتات



المرور على زراعات بنجر السكر فى أماكن تمركزها.



ثانيآ : الارشاد والتدريب:-



1- تنظيم دورة تدربية تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت عنوان "اهم الامراض التي تصيب اشجار الفاكهة والطرق الحديثة للمكافحة "



2- تدريب وفد من دول افريقيه متعدده (15 فرد) علي بعض امراض الارز(محاضره وحقل ومعمل)



3- تنظيم دورة تدربية بعنوان "المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل "



4- تنظيم دورة تدربية بعنوان "أهم أمراض الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية بالتعاون مع المنطقة العربية للتنمية الزراعية "



5- محاضره عن "اليات فحص التقاوي المستورده للتاكد من خلوها من الممرضات الحجريه البكتيريه بالمركز التدريبي بالأسكندريه لمهندسي الحجر الزراعي



6- تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " أساسيات زراعة الأنسجة النباتية وكيفية التغلب على الأمراض الفيروسية والفيتوبلازمية "



7- المشاركه فى البرنامج التدريبى للصحة النباتيه



8- شارك المعهد( ممثلا قى الدكتور كامل الحلاج) فى ورشة عمل بعنوان تحديد الفجوات المعرفية والاحتياجات البحثية والفرص فى مجال قطاع وقاية النبات بمركز معلومات المناخ (محاضر و مدير الجلسات الخاصة بورشة العمل)



ثالثآ : النشاط البحثي:



1- تم نشر 5 بحوث في مجلات علمية دولية



رابعآ: النشاط الإنتاجي



1- تجديد إعتماد معمل الممرضات الحجرية للمرة الخامسة على التوالى وهو يعتبر من المعامل المرجعيه للافات الفطرية الحجرية والتى تعتبر أحد الركائز الأساسية فى تقدير العينات الحجرية.



2- فحص (486) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.



3- فحص (282) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.



4- الإشتراك فى أعمال (14) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.



5- فحص (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.



6- فحص (23) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

