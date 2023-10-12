جمعية مصطفى محمود تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كتب مدحت وهبة

أطلقت جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى برئاسة الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس مجلس إدارة الجمعية حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بمركزين أحدهما أمام مسجد الدكتور مصطفى محمود بميدان جامعة الدول العربية والثاني بميدان لبنان بالمهندسين.

وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.