تواريخ مرتبطة بقضية طبيب الساحل بعد الإحالة للمفتى

كتب إيهاب المهندس

تتبقي جلسة وتنطق محكمة جنايات القاهرة بكلمتها في محاكمة 3 متهمين بقتل طبيب الساحل، داخل عيادته الخاصة، بعد إحالتهم للمفتى وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها :

ــ "12 يونيو 2023"، ويشير لتاريخ حدوث الجريمة.

ـ "18 يونيو 2023"، حبس المتهمين على ذمة القضية.

ـ "2 سبتنمبر 2020"، النيابة تتلو أمر الإحالة.

ـ "8 أكتوبر 2023، إحالة المتهمين للمفتي.

قالت التحقيقات إن المتهم الأول صديق المجنى عليه "طبيب" قرر هو والسيدة المتهمة الثانية في القضية أن يستدرجا الطبيب القتيل، للحصول على مبالغ مالية منه بأى وسيلة كانت، فقامت على أثر ذلك المتهمة بتحضير مشروب للضحية ووضعت به كمية كبيرة من أحد العقاقير المخدرة له، وعقب تناوله المشروب سقط على الأرض مغشيا عليه وأصيب بحالة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب كمية المخدر التي تناولها، وفارق الحياة في الحال ما أثار تخوف المتهم الأول والمتهمة الثانية، فقاما بالاتصال بشخص آخر "تمرجى" يعمل مع المتهم الأول، وطلبا منه أن يساعدهما في إخفاء جثة الطبيب القتيل بعد أن أخبراه بأنهما لم يقتلاه، وأنه توفى نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وأشارات التحقيقات أيضا، إلى أن المتهمين الثلاثة حفروا حفرة كبيرة داخل العيادة التى شهدت الواقعة، حيث تبين أن المتهم الأول عرض عليهم تقطيع جثة المجنى عليه حتى يمكن إخفائها بسهولة، إلا أن المتهمة الثانية والمتهم الثالث رفضا فكرته وتخوفا منها بسبب كثرة الدماء، واكتفيا بوضع الجثة فى الحفرة وردمها مرة آخرى ووضع بلاط عليها وإنهاء الأمر عند هذا الحد، اعتقادا منهم أنهم تمكنوا من إخفاء وطمس الجريمة.