تعرف على أبرز المشروعات العملاقة بقطاع الأعمال العام والمصانع الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات ‏قطاع الأعمال العام ،تدشين العديد من المشروعات الجديدة في إطار السياسة العامة للدولة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المشروعات العملاقة الجديدة بخبرات أجنبية .. تعرف علي التفاصيل فى 15 معلومة .

1- مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)

ب32 مليار جنيه .

2- مشروع تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) بنحو 4 مليارات جنيه .

مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء

3- تدشين خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.

4- تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان ب12 مليار ، وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك مستقبلا بنحو 300 مليون دولار .

5- التخطيط لتطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا.

6- جار تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.

7- تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد.

8- مصنع إنتاج المادة الخام "الألومنا" من البوكسيت

9- مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم

10 - مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير

11- مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز

12- مشروع إنتاج السيليكون المعدني

13- مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة

14- تحديث وتطوير مصانع شركة سيجوارت لفلنكات السكك الحديدية والمترو .

15- تطوير وتحديث مصانع مصر لصناعة الكيماويات