تعرف على أبرز المشروعات العملاقة بقطاع الأعمال العام والمصانع الجديدة

تواصل شركات قطاع الأعمال العام ،تدشين العديد من المشروعات الجديدة في إطار السياسة العامة للدولة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المشروعات العملاقة الجديدة بخبرات أجنبية .. تعرف علي التفاصيل فى 15 معلومة .
1- مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)
ب32 مليار جنيه .
2- مشروع تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) بنحو 4 مليارات جنيه .
مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء
3- تدشين خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
4- تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان ب12 مليار ، وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك مستقبلا بنحو 300 مليون دولار .
5- التخطيط لتطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا.
6- جار تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.
7- تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد.
8- مصنع إنتاج المادة الخام "الألومنا" من البوكسيت
9- مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم
10 - مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير
11- مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز
12- مشروع إنتاج السيليكون المعدني
13- مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة
14- تحديث وتطوير مصانع شركة سيجوارت لفلنكات السكك الحديدية والمترو .
15- تطوير وتحديث مصانع مصر لصناعة الكيماويات
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