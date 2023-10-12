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تطوير شبكة نقل الكهرباء بالعريش ورفح والشيخ زويد لتحسين الخدمة لأهالى سيناء

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 م
تطوير شبكة نقل الكهرباء بالعريش ورفح والشيخ زويد لتحسين الخدمة لأهالى سيناء شبكات الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نفذت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال تطوير شبكات نقل الكهرباء بشمال سيناء والذى يضم كل من مدن العريش ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونخل  ويشمل حوالى 51 مركز وقرية لتطوير مستوى الخدمة لاهالى سيناء وهى كالاتى:
 
1- تم وضع الجهد كما يلى :
 
-عدد 4 محولات بمحطة محولات المساعيد جهد  220/66/22 ك.ف
 
-عدد 2 محول بمحطة محولات اسمنت العريش ) 2 ) ) ملك الغير ( جهد 66/11 ك.ف
 
-عدد 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد ) ملك الغير ( جهد 66/22 ك.ف
 
-عدد 3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد  66/22 ك.ف
 
2- الخطوط الهوائية جهد 66 ك . ف:
 
- تم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وسلك الأرضى ذو الألياف الضوئية OPGW لزوم إعادة تأهيل وتعديل جزء من مسار الخط الكهربائى القائم المساعيد / الشيخ زويد شمال 66 ك.ف
 
- تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك.ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك.ف ) ملك الغير
 
-جارى تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد  ملك الغير22/66/220 ك.ف محافظة شمال سيناء
 
3- وحول اعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بجنوب سيناء.
 
- تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك.ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك.ف & توليد شرم الشيخ جهد 220 ك.ف.
 
-تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 500م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح جهد ف0ك 220
 
-تم تنفيذ 2 دائرة كابلات جهد 66 ك.ف قطاع 1 × 800 مم2 لربط محطتى محولات شرم الشيخ جهد 66 ك.ف & توليد شرم الشيخ 66 ك.ف.
 
- تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 66 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 400 م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح
 
 
 
 
 






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الطاقة المتجددة

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تطوير شبكات نقل الكهرباء بسيناء

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