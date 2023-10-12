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تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى غدا ومنع مرور النقل أمام أبوحمص

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:31 ص
تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى غدا ومنع مرور النقل أمام أبوحمص تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تجرى وزارة النقل تحويلة مرورية على طريق القاهرة اسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة أبو حمص، وذلك لاستكمال تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، وسيتم تحويل الحركة المرورية، غدا الجمعة، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.
 
وأكدت وزارة النقل أنه سيتم تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة ابوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي، وذلك للسيارات الملاكي والأجرة .
 
منع النقل الثقيل
وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال).
 
وقالت وزارة النقل إن ذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية( 9 كباري سيارات وكوبري للمشاه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.
 
 
 

النقل

طريق اسكندرية الزراعى

طريق الإسكندرية

مزلقان أبو حمص



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