تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن لجان المديرية تشارك في للحملة القومية الثانية، للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة لعام 2023، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بالحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها، مؤكداً أنه جرى تحصين 25 ألف رأس من الأغنام والماعز من المستهدف 75 ألف رأس، مشيراً إلى أنه تفقد أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات والقوافل البيطرية بوحدة العجوزين التابعة لإدارة دسوق البيطرية، للاطمئنان على حسن سير العمل، وتقديم الخدمة فى أفضل صورة لمربي الماشية وحفاظا على الثروة الحيوانية.

وقال بشار، لـ" اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأضاف بشار، أن المديرية تنظم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب قرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية.