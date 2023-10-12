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تحرير 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور المحافظات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:33 ص
تحرير 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور المحافظات حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 76692 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17418 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 903 مخالفة السير بدون تراخيص، و 22 مخالفات عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و92 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

محاور القاهرة

حملات مرورية

رصد المخالفات



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