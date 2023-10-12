بلاش سكريات.. 8 نصائح للحفاظ على صحتك وتجنب الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

فى السطور التالية نقدم أهم النصائح للحصول على صحة جيدة خالية من الأمراض، وذلك وفقا للدكتور إبراهيم علي استشاري الجهاز الهضمي والكبد في القصر العيني.

بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بالأمراض، وهي:

ابتعد عن الدهون:

أثبت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم السبب فيها تناول الدهون بكثرة، ولذا عليك تجننبها.

-تناول الليمون:

لتقوية جهازك المناعي ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ مضاف عليه ملعقة من العسل النحل ونصف حبة من الليمون وتناول هذا المشروب على الريق، فهو له قدرة على تقوية المناعة بشكل ملحوظ وحمايتك من الأمراض.

-تجنب السكريات والدهون:

عند تجنبك للسكريات والأطعمة السريعة والدهون، فأنت تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكر.

-الإقلاع عن التدخين:

لتجنب أمراض القلب ينصح بالإقلاع عن التدخين، لأنه سبب أساسي في الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وأيضا تقلل فرص الإصابة بالسرطان.

-ابتعد عن المقليات:

ابتعد عن الأطعمة الغنية بالزيوت والمقليات واللحوم الغنية بالدهون وذلك للحد من الإصابة بالجلطات.

-ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا تحافظ علي صحتك وتحد من إصابتك بالعديد من الأمراض.

-أخذ قسط كافي من النوم:

النوم لمدة 7 ساعات يوميا يقلل فرص إصابتك بالأمراض، ويقوي مناعتك ويحميك من المضاعفات الصحية.

-تخلص من الوزن الزائد:

بالفعل السمنة وزيادة الوزن تعد من الأمور المسببة للإصابة بالأمراض، ولذا عليك تناول أطعمة صحية والتخلص منها لتجنب أمراض القلب والسكر والضغط.