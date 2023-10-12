بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى.. صور

سمير حسنى

بدأت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.



بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى



بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى



الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية



الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري



الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)



الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)



الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)



الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)



السلام الوطني (1)