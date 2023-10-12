اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:25 م
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى.. صور احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023
سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (1)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى 

 

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (2)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى 
الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية
الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية

 

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)

 

السلام الوطني (1)
السلام الوطني (1)

 

السلام الوطني (2)
السلام الوطني (2)

 


نصر أكتوبر

حرب أكتوبر

الرئيس السيسي

السيسي

تخرج الكليات العسكرية

حفل تخرج الكليات العسكرية

الكلية الحربية

حفل تخرج الكليات العسكرية 2023

الكليات_العسكرية

نصر_أكتوبر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:17 م

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:15 م

بث مباشر.. حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:08 م

انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:05 م

بعد قليل.. انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة