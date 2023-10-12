انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن الجبل الأصفر و5 مناطق بالقاهرة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تشهد مناطق "أطلس – المحمودية – إسكندرية – الجمهورية والقاهرة"، ومناطق "الشواكر – محطة الصرف الصحى ـ عقد 16 الجبل الأصفر"، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، بالقاهرة انقطاع مياه الشرب 10 ساعات، وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.