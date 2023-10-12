اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انقطاع للكهرباء جنوب شرق فرنسا ومئات الآلاف من المنازل تغرق فى الظلام

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:00 ص
انقطاع للكهرباء جنوب شرق فرنسا ومئات الآلاف من المنازل تغرق فى الظلام فرنسا - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام فرنسية عن انقطاع واسع للكهرباء مس مئات الآلاف من المنازل في العديد من المدن بمنطقة الريفييرا جنوب شرق البلاد.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن مئات الآلاف من المنازل انقطعت عنها الكهرباء في منطقتين بجنوب فرنسا، كما انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء منطقة الريفييرا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انقطع التيار الكهربائي الأربعاء، في مقاطعتي فار والألب البحرية، عن آلاف الأسر في مدن كان وأنتيب ونيس ولي كاني وفيلنوف لوبيه ومدن أخرى تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق البلاد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، أن ما لا يقل عن 130 ألف منزل في المدينة تركت بدون كهرباء، وقال مكتب عمدة مدينة كان إن 300 ألف أسرة حاليا بدون كهرباء.

وقالت شركة تشغيل الشبكة الكهربائية"RTE" إن العطل نتج عن "حادث فني" على خطوط الكهرباء في منطقة الألب البحرية.

وأوضحت الشركة: "أدى الحادث إلى زيادة التحميل على الشبكة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الخطوط".

وحثت الشرطة الإقليمية المواطنين على عدم الذعر وعدم التحميل الزائد على خطوط الهاتف.

 


فرنسا

انقطاع كهرباء

اخبار فرنسا

الريفييرا

جنوب فرنسا



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