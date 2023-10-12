انقطاع للكهرباء جنوب شرق فرنسا ومئات الآلاف من المنازل تغرق فى الظلام

وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية عن انقطاع واسع للكهرباء مس مئات الآلاف من المنازل في العديد من المدن بمنطقة الريفييرا جنوب شرق البلاد.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن مئات الآلاف من المنازل انقطعت عنها الكهرباء في منطقتين بجنوب فرنسا، كما انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء منطقة الريفييرا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انقطع التيار الكهربائي الأربعاء، في مقاطعتي فار والألب البحرية، عن آلاف الأسر في مدن كان وأنتيب ونيس ولي كاني وفيلنوف لوبيه ومدن أخرى تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق البلاد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، أن ما لا يقل عن 130 ألف منزل في المدينة تركت بدون كهرباء، وقال مكتب عمدة مدينة كان إن 300 ألف أسرة حاليا بدون كهرباء.