اليوم السابع
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انتهاكات متواصلة من جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.. إنفوجراف

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:56 م
انتهاكات متواصلة من جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.. إنفوجراف حرب غزة 2023

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انتهاكات متواصلة يتعرض لها الفلسطينيون، لا تقتصر على مجرد العدوان على قطاع غزة، في نهج يحمل طابعا انتقاميا، وإنما يحمل في طياته أبعادًا أخرى، منها ما هو إنساني، وآخر يخرق كل قواعد القانون الدولي، بينما يبدو التعامل الدولي بعدا ثالثا في ظل حالة من الصمت تجاه ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل من سكان القطاع.
 
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"الرصاص المصبوب" 2008 – 2009
- فى 2008، استخدم الجيش الإسرائيلى أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية التى كانت تُطلقها على المدنيين العزل
 
- مقتل 1417 فلسطينياً على الأقل (من بينهم 926 مدنياً و412 طفلاً و111 امرأة) وإصابة 5450 آخرين
 
 
عملية عمود السحاب فى 2012 
 
- بدأت فى 14 نوفمبر 2012 بقتل القيادى العسكرى أحمد الجعبرى، رئيس الجناح العسكرى لحماس فى غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية
 
- أسفرت العملية عن استشهاد 174 فلسطينياً وإصابة المئات من الفلسطينيين وتشريد العديد من الأسر
 
- بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن عملية "عمود السحاب" مليارا و245 مليون دولار
 
 
عملية الجرف الصامد 2014 
فى شهر رمضان 2014 عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى استشهاد 2147 فلسطينيا وإصابة 10870 جريحا
 
 
- أكثر من 6 آلاف شهيد وأكثر من 138 ألف مصاب من الجانب الفلسطينى بين عامى 2008 و2022
 
 
المصدر: بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)
 

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