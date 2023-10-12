اليوم السابع: الرئيس السيسى خلال حفل تخرج الكليات العسكرية: لا يمكن المساس بمصر

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في رسائل الرئيس السيسى التى وجهها خلال حفل تخرج الكليات العسكرية والتى كان أبرزها أنه لا يمكن المساس بمصر.
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..
مهما كان أنت.. وكل خطوة بنصرالرئيس السيسى خلال حفل تخرج الكليات العسكرية: لا يمكن المساس بمصر
الدولة قادرة على حماية نفسها وهناك مسئولية على عاتق شعبها.. ومصر آمنة مطمئنة رغم الصعوبات والتحديات
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