اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لمنع روسيا من الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:00 ص
الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لمنع روسيا من الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان - أرشيفية
وكالات

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أكدت مندوبة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، أن أمريكا مارست ضغوطا على الدول، لكي لا تصوت لصالح روسيا في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت تسفاماريام فى تصريح لوسائل إعلامية : "إن انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي جرت أمس، لا تعكس إرادة الشعوب،..كانت هناك دول تعرضت للترهيب والتهديد من أجل عدم التصويت لروسيا". مؤكدة أن الضغوط أتت بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وأضافت: "تظهر النتائج التي رأيناها أنه لا يُسمح إلا لعدد قليل من البلدان بالانضمام،..هذا الأمر سوف يقوض شرعيته ومصداقيته وفعاليته، ولن يجعل الأمم المتحدة أقوى ..هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف الأمم المتحدة". 

ولم تنجح روسيا يوم الاثنين في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2024-2026، حيث تنافست ألبانيا وبلغاريا وروسيا على مركزين من مجموعة دول أوروبا الشرقية، وحصلت ألبانيا على 123 صوتا، وبلغاريا على 160 صوتا، بينما حصلت روسيا على 83 صوتا.

يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت مجلس حقوق الإنسان، حيث يضم 47 دولة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا لثلاث سنوات، ولا يحق لدولة واحدة أن تشغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين، وبحسب الأمم المتحدة فإن المجلس هو"هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها".


حقوق الانسان

مجلس حقوق الانسان

روسيا

امريكا

واشنطن

حرب روسيا واوكرانيا

اريتريا



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