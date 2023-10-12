وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هجمات متوقعة قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل النقل ومحلات تجارية ومؤسسات حكومية دون أي إنذار مسبق" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى احتمالية وقوع أعمال عنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة دون سابق إنذار، قائلة: لقد حدثت زيادة ملحوظة في المظاهرات بجميع أنحاء إسرائيل، بعضها دون سابق إنذار أو قبل صدر إنذار قبل حدوثتها بوقت قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الحكومة الأمريكية غير قادرة على توفير الخدمات الروتينية أو خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في غزة حيث يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية السفر إلى هناك.