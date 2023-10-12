الهلال الأحمر المصرى: نعمل على توفير وإيصال المساعدات لغزة من داخل وخارج مصر

كتب سمير حسنى

أعلن الهلال الأحمر المصرى، أن المنظمة بصدد التواصل على مدار الساعة مع الهلال الأحمر فى قطاع غزة، بهدف رصد وتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية وإيصال المساعدات من داخل وخارج مصر، وفقا لما أوردته قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي بدأ قبل عدة أيام، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.