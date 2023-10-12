المستشار الألمانى: على اتصال وثيق مع الرئيس السيسى لبحث التطورات فى غزة

كتب سمير حسنى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن أنه على اتصال وثيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث تطورات غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التى أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.