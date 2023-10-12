المتهمون بقتل عامل بالمعادى: حاول مقاومتنا واحنا بنسرقه فموتناه

أكدت تحريات المباحث فى واقعة ضبط سائق وعامل خردة بتهمة قتل عامل رخام، أن المتهمين أصدقاء للمجنى عليه واختمرت فى عقلهما فكرة التخلص منه والاستيلاء على سيارته، حيث اتفقا المتهمين على استدراج المجنى عليه لمنطقة جبلية بعد الاتفاق معه على توصيلهما عقب انتهاء العمل فى منطقة شق الثعبان فى المعادى، وأثناء سيرهما فى الطريق أشهرا فى وجهه الأسلحة البيضاء لكن المجنى عليه حاول مقاومتهم فطعنه أحد المتهمين والقى به خارج السيارة وفروا هاربين.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.