اليوم السابع
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القبض على صاحب محل بدون تراخيص فى القاهرة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:30 ص
القبض على صاحب محل بدون تراخيص فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على مسئول عن محل مأكولات بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته كمية من المأكولات مجهولة المصدر ، وحرر محضرا بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميه كبيره من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المحل على (738 كيلو جرام "دواجن - شاورما –كفته") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 


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