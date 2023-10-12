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"القاهرة الإخبارية": صواريخ المقاومة تضىء سماء قطاع غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:23 م
"القاهرة الإخبارية": صواريخ المقاومة تضىء سماء قطاع غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ لها تنطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد دقائق من عمليات القصف المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
 
وبتبين طبيعة هذه الحادثة الأمنية في سماء قطاع غزة، فيما يبدو حسب مقارنة بما تمت مشاهدته على مدار الأيام الماضية، بأنها صواريخ للمقاومة الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة، وذلك بعد دقائق قليلة من إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القنابل وقصف قطاع غزة بالصواريخ الإسرائيلية الموجهة.
 
 






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