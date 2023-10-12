القاهرة الإخبارية: دوي صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة مع إطلاق رشقة صاروخية جديدة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن دوي صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة مع إطلاق رشقة صاروخية جديدة.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البرى للجيش الإسرائيلى قد يؤدى "لمجازر" بحق الفلسطينيين فى غزة، بحسب سكاى نيوز.

وأكد أشتيه أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن، هى وقف العدوان على أهلنا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن أى اجتياح برى سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدى إلى مجازر بحق أبناء شعبنا فى غزة، مؤكدا أنه مطلوب من العالم الآن لجم العدوان.

وأضاف اشتيه أن مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائى يعنى تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحى.