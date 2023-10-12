اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تطلق قذائف صاروخية من قطاع غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:10 م
القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تطلق قذائف صاروخية من قطاع غزة غزة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المقاومة الفلسطينية تطلق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 1417 مواطنا وإصابة 6268 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست إن هناك أزمة إنسانية فى غزة بعد أن أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، مما تسبب فى نقص فى الكهرباء والغذاء والماء، فى الوقت الذى واصل فيه جيش الاحتلال القصف العنيف والكثيف على القطاع. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر  فى غزة يقترب من الكارثة الإنسانية.

ونقلت واشنطن بوست عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، إن الخدمات الصحية قد وصلت إلى مرحلة حرجة مع توقع بنفاذ الدواء والوقود على الفور، وامتلاء المستشفيات.


المقاومة

فلسطين

رشقات صواريخ

غزه

الاحتلال

اسرائيل

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة