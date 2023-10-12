اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:29 ص
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الغرفة التجارية تكشف تراجعا فى أسعار الطماطم والبصل بنسبة 10%

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:00 ص
الغرفة التجارية تكشف تراجعا فى أسعار الطماطم والبصل بنسبة 10% صورة من أحد الأسواق في الجيزة تُظهر تراجع الطماطم
كتب إسلام سعيد

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رصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 % حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، ذكر أن قرار حظر تصدير البصل تم تطبيقه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار تقرير الغرفة التجارية إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.

 

 


اسعار الخضروات

الخضروات

الطماطم

البصل

اسعار البصل



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