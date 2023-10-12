أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، ضرورة تكثيف الجهود على المستويين العربى والدولى لوقف التصعيد فى غزة ومحيطها.
وشدد الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر - في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس، على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.. وأكدا مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال العاهل الأردني: إنه لا سلام ولا استقرار دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
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