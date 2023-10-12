وشدد الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر - في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس، على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.. وأكدا مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال العاهل الأردني: إنه لا سلام ولا استقرار دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.