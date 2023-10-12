"العاملين بالزراعة": ممثلون لـ4 آلاف لجنة نقابية لحث العمال على المشاركة بالانتخابات

كتبت آية دعبس

قال عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابة تعمل بالتعاون مع لجانها النقابية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف لجنة، على اختيار ممثل لكل لجنة، ليعملوا على حشد العمال للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف مرسال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن النقابات العامة لاتحاد العمال الـ 27 بحثوا خلال اجتماع للأمناء دورهم فى حشد جماهير العمال والمواطنين فى المؤتمر لدعوتم لممارسة استحقاقاتهم المشروعة عن طريق التدفق نحو الانتخابات واختيار مرشحه الأفضل والوحيد هو رئيس السيسى لقيادة مصر فى الفترة المقبلة.

وأكد نقيب العاملين بالزراعة، على أهمية متابعة التحرك العمالى لدعم الرئيس والتى يجرى تنفيذها فى كافه التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن النقابة ستعقد مؤتمر عمالى حاشد، ثم سيتم عقده تباعا بجميع المحافظات مناشدا الأعضاء والأمناء العامون المتابعة الدقيقة.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.