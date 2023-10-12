وأفادت مصادر بالقطاع، باستمرار القصف العنيف منذ ساعات من طائرات الاحتلال الحربية، التي تطلق عشرات الصواريخ والقنابل على منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وألحقت دماراً كبيراً.

وتتعرض كذلك المناطق الحدودية على طول منطقة شمال قطاع غزة، خصوصاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا، لقصف عنيف وتتصاعد ألسنة اللهب والدخان فى سماء المنطقة.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة في اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي الغاشم 1354 شهيدا، و6049 مصابا.