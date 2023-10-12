الطب البيطرى يشن 27 حملة رقابية على أسواق بيع اللحوم بالشرقية

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 27 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم وضبط طن و 53 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وأخرى مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات، الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .