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السويد تصدر أول حكم على متهم بحرق نسخة من المصحف الشريف

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:55 م
السويد تصدر أول حكم على متهم بحرق نسخة من المصحف الشريف حرق المصحف
كتبت: هناء أبو العز

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أصدرت محكمة سويدية، أول حكم بتهمة التطرف، على رجل أدين بإحراق نسخة المصحف الشريف، صور جريمته بالفيديو ونشرها على شبكة الإنترنت، وأصدرت حكما مع وقف التنفيذ، بدفع 800 كرونة (حوالي 73 دولارا) لصندوق ضحايا الجريمة.
 
وبحسب قناة SVT التلفزيونية السويدية، فإن تلك هي القضية الأولى في البلاد التي اعتبرت فيها محكمة لنشوبينغ الابتدائية حرق القرآن بمثابة تحريض على الكراهية العرقية والدينية، حيث تلقى المدان حكمًا مع وقف التنفيذ وغرامة.
 
وكان الرجل قد قام في خريف عام 2020 بنشر مقطع فيديو مع الموسيقى، تم فيه حرق القرآن وتركه بالقرب من مسجد، وقد تم اعتقاله وأدين بارتكاب الجريمة.
 
وبحسب البيان الذى نقلته روسيا اليوم، استخدم الفيديو موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والذي قتل فيه 51 شخصا،  وظهر في الفيديو "المصحف مقلي باللحم المقدد على الشواية"، وتحته أوراق عليها كتابات مسيئة للمسلمين، وتم ترك نسخة تالفة من القرآن ولحم الخنزير المقدد خارج مسجد في لينشوبينغ.
 
وكتبت صحيفة أفتونبلاديت السويدية أن الرجل تلقى حكما مع وقف التنفيذ، ويطلب منه دفع 800 كرونة (حوالي 73 دولارا) لصندوق ضحايا الجريمة.
 

حرق المصحف

السويد

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