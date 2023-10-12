وقال روداكوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: " لا يدور حديث حتى الآن عن إجلاء المواطنين الروس من لبنان، ولكن سنضع بالتعاون مع الجانب اللبنانى الآليات المثلى لإجلاء المواطنين الروس في حال تفاقم الوضع"، مؤكدا أن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في بيروت لم يتسلم أي طلبات لإجلاء مواطني روسيا المقيمين في لبنان.



وأضاف:" يتصل مواطنونا بالقسم القنصلي بالسفارة لمعرفة الخطط المحتملة لوحدة الاستجابة السريعة لتنظيم إجراءات الإخلاء في حالة تصاعد التوتر، ونحن نقدم جميع المعلومات اللازمة حول الأسئلة المطروحة".