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السجن المشدد 5 سنوات لميكانيكي في تهمة الاتجار بالمخدرات ببورسعيد

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:25 م
السجن المشدد 5 سنوات لميكانيكي في تهمة الاتجار بالمخدرات ببورسعيد المستشار جودت ميخائيل رئيس المحكمة
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم الخميس، بمعاقبة ميكانيكي دراجات بخارية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
 
وتعود أحداث القضية رقم 2044 لسنة 2023 جنايات الشرق والمقيدة برقم 1059 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى يوم 2 يوليو 2023 باتهام المدعو "م.ح.م" 19 عامًا، يعمل ميكانيكي دراجات بخارية بإحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الإتجار، حيث ضبط وبحوزته 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.
 
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.
 
 
 
 
 
 






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