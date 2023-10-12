اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:34 م
الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.. صور
سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

 

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية
الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية 

 

السلام الوطني (1)
السلام الوطني 

 

السلام الوطني (2)
السلام الوطني 

 

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (1)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى 

 

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (2)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى

 

علم مصر
علم مصر

 


نصر أكتوبر

حرب أكتوبر

الرئيس السيسي

السيسي

تخرج الكليات العسكرية

حفل تخرج الكليات العسكرية

الكلية الحربية

حفل تخرج الكليات العسكرية 2023

اليوم السابع بلس

الكليات_العسكرية

نصر_أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة