الرئيس السيسي: نبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطيني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن المرحلة الحالية صعبة للغاية، ونبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.
الرئيس السيسي: نبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطينيالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:09 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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