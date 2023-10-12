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الرئيس السيسي: نبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطيني

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:09 م
الرئيس السيسي: نبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن المرحلة الحالية صعبة للغاية، ونبذل جهدا لاحتواء الاقتتال وإيقافه والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.







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