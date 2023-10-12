الرئيس السيسي: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.