الرئيس السيسي: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.
الرئيس السيسي: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينيةالخميس، 12 أكتوبر 2023 08:57 م
الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى
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