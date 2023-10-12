اليوم السابع
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الرئيس السيسي: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:57 م
الرئيس السيسي: موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.







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