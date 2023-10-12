الرئيس السيسي: منذ أن انحاز الجيش للشعب ضد قوى الشر واجهنا الإرهاب والتحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إنه منذ أن انحاز الجيش للشعب ضد قوى الشر واجهنا الإرهاب والتحديات وسنظل نواجه التحديات.
وسنظل نواجه التحديات..
الرئيس السيسي: منذ أن انحاز الجيش للشعب ضد قوى الشر واجهنا الإرهاب والتحدياتالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:05 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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